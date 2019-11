Gemeentehuis Arnhem ontruimd na vondst verdacht pakket

Ⓒ PERSBUREAU HEITINK

ARNHEM - Het gemeentehuis van Arnhem is donderdagmiddag ontruimd na de vondst van een verdacht pakketje aan de Koningstraat. Ook de omgeving van de vindplaats is ruim afgezet, meldt de politie. Inmiddels is er een robot ter plaatse om het pakket te inspecteren.