Politie schiet verdachte in been na aanval met mes in jeugdinrichting

Ⓒ Nieuws op Beeld / Daniel Bosch

SPIJKENISSE - De politie heeft in een jeugdinrichting in Spijkenisse een verdachte neergeschoten na een steekincident. De verdachte is in zijn been geraakt, meldt de politie.