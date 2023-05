Meteoriet stuitert door slaapkamer Suzy: ’Hij was nog warm’

Het stuk ruimtesteen maakt een flink gat in het dak en stuiterde via de houten vloer van de slaapkamer weer tegen het plafond, liet bewoner Suzy Kop zien aan nieuwszender CNN. Er was niemand in de slaapkamer op het moment van de inslag en er vielen geen gewonden. De steen was ongeveer 10 bij 20 centimeter.

De politie is nog bezig om de precieze aard van het object vast te stellen, maar ambtenaren vermoeden dat het verband houdt met de huidige meteorenregen, de Eta Aquariids genaamd. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij puin van komeet Halley in de atmosfeer van de aarde ’regent’.

„Ik heb het ding opgepakt, omdat ik dacht dat het een willekeurige steen was”, vertelt Kop bij CNN. „Hij was nog warm.” Dat niemand gewond raakte, zorgt voor flinke opluchting. De buitenkant van meteorieten kunnen hoge temperaturen bereiken vanwege de wrijving in de dampkring.

Zeldzaam

Dat een meteoriet een huis raakt, is vrij zeldzaam. In november werd volgens Amerikaanse media nog een huis in Californië getroffen door een stuk steen uit de Taurid-meteorenregen. Kort daarna brak brand uit, waarbij een hond om het leven kwam. De bewoner kwam met de schrik vrij.