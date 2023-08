Nederlander schopt Duitse toerist bewusteloos op Mallorca

Volgens de Guardia Civil zagen patrouillerende agenten in de vroege uren van dinsdag een duidelijk dronken man plotseling op de Duitser afstevenen. De verdachte gooide het slachtoffer zonder iets te zeggen op de grond en begon op hem in te trappen. Agenten grepen in maar konden niet voorkomen dat het 52-jarige slachtoffer buiten westen raakte. De Duitser werd naar een ziekenhuis gebracht.

De politie gaat ervan uit dat overmatig alcoholgebruik de aanzet heeft gegeven tot de agressie. De twee kenden elkaar niet en logeerden in verschillende hotels. De Nederlander zal zich vermoedelijk voor de rechter moeten verantwoorden wegens het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel.