Kat langs de weg bevrijd uit motorruimte van auto

Een automobilist zag even voor 01:00 uur een kat roerloos op de N506 zitten. Hij wilde gaan kijken of het dier in orde was, maar plotseling schrok het katje en schoot onder zijn auto en in de motorruimte.

De man wist niet goed wat hij aan moest met de kat onder zijn motorkap en besloot de politie te bellen. Even later kwamen een politiewagen en de dierenambulance ter plaatse.

Lastig verhaal

Al snel werd duidelijk dat het niet eenvoudig ging worden om de kat onder de motorkap vandaan te krijgen. Er was geen gereedschap voor handen dat nodig was om genoeg ruimte te maken. Een man die zijn hond aan het uitlaten was, bood uitkomst. Hij is thuis gereedschap gaan halen en heeft daarna geholpen de kat te bevrijden.

Nadat enkele onderdelen losgeschroefd waren, was er genoeg ruimte voor het katje om uit de motorruimte te komen. Het dier was alleen zo bang dat het tegenstribbelde en het daardoor nog de nodige moeite kostte om de kat eruit te krijgen. Toen dit eenmaal lukte is de kat in een kooi gestopt om rustig te worden en daarna naar een dierenarts in Enkhuizen gebracht, die gaat controleren of de kat iets mankeert.

De auto raakte niet beschadigd en de bestuurder kon zijn weg vervolgen.