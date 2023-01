Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen Is thuiswerken bij code geel echt nodig?

Amsterdam - Een windvlaag en regenbui lijken in ons land al voldoende om code geel af te kondigen en Rijkswaterstaat (RWS) te bewegen om automobilisten op te roepen vooral thuis te werken. Maar in de praktijk blijkt dat de waarschuwing vaak voorbarig is. Ook donderdag zou het kommer en kwel worden op de weg en bleven mensen massaal thuis uit angst in ellenlange files terecht te komen. Die bleven echter uit.