Extreem weer tikkende tijdbom voor Zweden

STOCKHOLM - Het is code rood in grote delen van Scandinavië, waaronder Zweden. Storm Hans trekt over het land en veroorzaakt grote overstromingen, ongelukken en evacuaties. Het past in het beeld van steeds langere periodes van extreem weer in de noordelijke gebieden. Waar Zweden lang bekend stond als winter wonderland, wordt er nu steeds vaker gewaarschuwd voor hitte, droogte en overstromingen.

Een weg die is weggespoeld en een groot gat in de grond is wat de buiten zijn oevers tredende rivier Susa heeft achtergelaten in Are, Noord-Zweden. Storm Hans heeft voor extreem veel regenval gezorgd en zal de komende dagen nog voor veel meer wateroverlast zorgen. Ⓒ AFP