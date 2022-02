crisis Oekraïne Maandag 28 februari LIVE | Oekraïne en Rusland aan onderhandelingen begonnen bij grens met Wit-Rusland

Het is al dagen onrustig in Oekraïne. Periodes van relatieve rust worden in de hoofdstad Kiev afgewisseld met hevige explosies. Ⓒ ZUMAPRESS.com

De oorlog in Oekraïne gaat zijn vijfde dag in. Terwijl het Westen de druk probeert op te voeren, doen de Russen dat ook door bijvoorbeeld nucleaire wapens in staat van paraatheid te brengen. Maandagmorgen vinden volgens berichten gesprekken plaats tussen Oekraïne en Rusland. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.