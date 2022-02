crisis Oekraïne Maandag 28 februari LIVE | ’Rusland gebruikt vacuümbommen’

Kopieer naar clipboard

Een TOS-1, met thermobarische raketten, wordt ingezet bij oefeningen van het Russische leger december vorig jaar in de buurt van Orenburg. Deze wapens worden als meest verschrikkelijk gezien na atoomwapens. Ⓒ AFP

De oorlog in Oekraïne gaat zijn vijfde dag in. Terwijl het Westen de druk probeert op te voeren, doen de Russen dat ook door bijvoorbeeld nucleaire wapens in staat van paraatheid te brengen. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.