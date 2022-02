LIVE | Weer explosies in Kiev en Charkov

Premium Buitenland

Iryna (52), het gezicht van de Oekraïense gesneuvelden

Iryna Tsvila (52) wist waarvoor ze vocht. „Voor mijn dochter en voor mijn kleinkinderen. Zodat ze in Oekraïne kunnen geboren worden.” En niet in Rusland. Jarenlang vocht ze als vrijwilliger in de Donbas. Nu is ze gesneuveld in de gevechten rond Kiev. Het maakt haar voor velen een heldin.