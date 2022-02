crisis Oekraïne Maandag 28 februari LIVE | Zware explosies gemeld bij Kiev

Kopieer naar clipboard

Een explosie, maandagavond net buiten Kiev. Ⓒ Twitter

De oorlog in Oekraïne gaat zijn vijfde dag in. Terwijl het Westen de druk probeert op te voeren, doen de Russen dat ook door bijvoorbeeld nucleaire wapens in staat van paraatheid te brengen. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.