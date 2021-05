Historisch hoog aantal doden drankmisbruik Engeland

Met 7423 alcoholdoden is er ten opzichte van 2019 een toename van liefst 20 procent. Vanaf het begin van de coronapandemie in maart begonnen de cijfers in een rap tempo op te lopen, schrijft de BBC.

Van die sterfgevallen is 80 procent te wijten aan een door drankmisbruik veroorzaakte leverziekte, 10 procent door mentale- en gedragsbeïnvloeding en 6 procent door alcoholvergiftiging.

Mannen meer dan vrouwen

Voornamelijk mannen uit de lagere inkomensklasse, waren snel vatbaar voor de fles. Onder deze groep kwam het vier keer vaker voor dan onder de rijkere bevolkingslaag. Drankmisbruik kwam überhaupt onder mannen meer voor dan onder vrouwen. Het dodenaantal van de mannen ligt twee keer zo hoog. Dat is overigens niet geheel nieuw. Ook in andere jaren was dit het geval, weet de BBC.

Voornamelijk in de laatste maanden van 2020 stapelden de alcoholmisbruikgevallen zich op. Ongeveer 18 op de 100.000 mannen en 10 op de 100.000 vrouwen stierven hier toen aan.