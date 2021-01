Inspectie: puinhoop bij politiedienst die informanten runt

De Inspectie Justitie en Veiligheid deed onderzoek in opdracht van de korpsleiding van de politie en minister Grapperhaus. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het is een puinhoop bij de landelijke politiedienst die gaat over het runnen van informanten, de informatiehuishouding die politiemensen moet beschermen en contact houdt met buitenlandse opsporingsdiensten. Sturing is er niet en het welzijn van politiemensen is fors afgenomen.