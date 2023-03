Regering Libanon overstag: tóch over op zomertijd

Het plotselinge besluit van Mikati om te wachten met de zomertijd leidde tot woedende reacties en nog meer verdeeldheid in het land in het Midden-Oosten. Een groot deel van de bevolking, zoals de christenen, besloot de zomertijd gewoon afgelopen weekeinde in te laten gaan, net zoals in veel andere landen. Dat leidde tot de absurde situatie dat in het kleine Libanon verschillende tijden door elkaar werden gehanteerd. Mikati motiveerde het uitstel als administratieve procedure, maar volgens critici wilde hij voorkomen dat het vasten een uur langer duurde omdat het door de zomertijd een uur langer licht is.