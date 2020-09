Studenten willen theaters als collegezaal

Het merendeel van de studenten krijgt in deze coronatijd vooral online collegelessen. „Slechts tien tot dertig procent van de lessen van de Hogeschool van Amsterdam en de UvA zijn fysiek”, zegt Maarten van Dorp, voorzitter van studentenbond Asva.

„In theaters die daarvoor open staan, zouden we graag college krijgen”, vertelt Van Dorp. „Dat is ook eerder gebeurd. Vorig jaar nog werd de theaterzaal van Carré als collegezaal gebruikt. Theaters en evenementenzalen hebben nu relatief weinig bezetting, dus daar zien we ruimte.”

De Asva-voorman zegt dat het voor veel studenten te zwaar is om thuis te zitten. „Veel studenten zitten dagenlang opgesloten in hun kamer van een paar vierkante meter om te kijken naar digitale colleges. Dat heeft een enorme impact op hun mentale welzijn. Jongeren hebben een sociaal leven nodig. We snappen helemaal dat dat in de huidige tijd niet in dezelfde mate door kan gaan als voorheen, maar er zijn oplossingen mogelijk.”

Volgens Van Dorp zorgt fysiek onderwijs voor beter onderwijs dan de online lessen. „In een online sessie is het bijvoorbeeld veel lastiger spontaan een vraag te stellen. En het is al helemaal lastig om dingen na te bespreken.”

Online lesgeven kost een docent ook extra werk. „Ik heb op dit moment alleen maar online college en merk dat ik me minder goed kan concentreren, nauwelijks diepgaande discussies kan voeren met mijn medestudenten en me minder betrokken voel bij mijn studie en universiteit”, aldus Joshua de Roos van actiegroep #ikwilnaarschool.

Van Dorp: „Collegezalen hebben op zich wel capaciteit, maar in de wandelgangen kun je niet altijd afstand houden. Ook in liften is dat niet te doen. Theaters kunnen in dat gat springen. Wij zien dat nog niet alle opties aangesproken zijn om toch fysiek onderwijs te geven. Elk college dat fysiek gegeven kan worden, is voor studenten waardevol.” Hij noemt de RAI als optie voor colleges. „Maar ook het Marionettentheater zou werken”, zegt hij. „Daar kun je prima werkcolleges geven.”