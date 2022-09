Stilte rond woning Van Eerd: ’Die man heeft ook wel wat meegemaakt’

Binnenland

Jumbobaas Van Eerd blijft langer vast als verdachte in witwaszaak

Jumbo-topman Frits van Eerd blijft langer vastzitten als verdachte in de witwaszaak. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt vrijdag dat zijn inverzekeringstelling vrijdagmiddag door de rechter-commissaris in Assen getoetst is en door de officier van justitie is verlengd met maximaal drie dagen.