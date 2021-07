Petitie voor een Peter R. de Vriesstraat bijna 1400 keer getekend

De misdaadjournalist werd 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten, waarna hij 15 juli overleed aan zijn verwondingen.

Wouter de Vries, de jongere broer van de misdaadjournalist, riep vorige week in de talkshow Humberto burgemeester Femke Halsema van Amsterdam op een straat naar De Vries te vernoemen. Ook zei hij te hopen dat er een monument komt voor zijn broer. Een online-petitie om een monument of herdenkplek te maken voor De Vries was zondagavond ruim 700 keer ondertekend.

Amstelveen

Zaterdag liet wethouder Herbert Raat (VVD) van Amstelveen tegen AmstelveenZ.nl weten dat zijn gemeente open staat om Peter R. de Vries een straatnaam toe te kennen, als daarvoor een verzoek wordt ingediend. „Peter R. de Vries heeft lang in Amstelveen gewoond: we kenden hem en hij groeide hier op. Dat hij een bijzondere inwoner was hoef ik niet uit te leggen. Natuurlijk staan wij daar voor open”, zegt Raat.

Het online condoleanceregister condoleance.nl voor Peter R. de Vries dat 15 juli ingesteld werd, was zondagavond ruim 37.500 keer getekend.