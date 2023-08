Man van de weg gehaald met enorme stier in passagiersstoel

Toen de agenten de melding kregen dachten ze „dat het misschien om een kalf ging, of in ieder geval iets wat in de auto paste”,. zegt hoofdinspecteur Chad Reiman tegen lokale media. Toen ze de man eenmaal zagen rijden wisten ze niet wat ze zagen. De man had een volwassen Watusirund in de passagiersstoel. Op beelden is te zien dat het dier zo groot is dat hij voor het grootste deel uit het raam van de aangepaste auto hangt.

De agenten hielden de man staande en gaven hem een waarschuwing. „Er was nogal wat aan te merken op de situatie”, zegt Reiman. „De agent besloot hem een waarschuwing geven en hem te vragen het dier mee naar huis te nemen en de stad te verlaten.”