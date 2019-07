Boer uit Twente plaatst partytent voor zieke koe

Op Facebook vertelt de boer over zijn actie. „Helaas maar waar, net als wij mensen kunnen ook dieren ziek worden. Als wij als mensen ziek zijn dan weten we meestal wel wat het is of we gaan naar een dokter. Bij dieren is dat dan toch weer even iets anders.”

Martin legt vervolgens uit dat de zieke koe al medicijnen heeft gehad, maar ze alsnog bleef liggen. „De eerste indicatie van de dierenarts was een gewrichtsontsteking. Hiervoor is een medicijnkuur voorgeschreven met pijnstillers. Deze kuur is ondertussen afgelopen, maar ze komt nog steeds niet zelfstandig in de benen.” Ook laat hij weten dat het dier nog goed eet en drinkt.

Met de zomerhitte gaan zijn koeien normaal gesproken naar de stal, maar omdat dit dier het niet lukt om op te staan, moest hij wel een oplossing bedenken om te voorkomen dat de koe oververhit raakt. „Omdat ik het belangrijk vind dat ze de ruimte heeft om te kunnen proberen te staan heb ik vanochtend met wat hulp een partytent geplaatst bij haar voor de nodige schaduw. Ik heb ook bomen in de wei staan voor schaduw, maar ik vrees dat ze daar vast tussen komt te zitten. Ik dacht dat het handiger was om voor drie tientjes een partytent aan te schaffen. Ik moet de tent wel ieder uur verplaatsen, omdat de zon draait, maar ik ververs toch ieder uur haar drinkwater.”

Therapeutisch koebad

Toch ziet de boer het somber in wat betreft het herstel van het beest, al is er nog een ding dat hij wil proberen: een therapeutisch koebad. „Ze probeert telkens wel op te staan, maar het laatste stukje lukt steeds net niet. Ik ga het nog proberen met een therapeutisch koebad. Daar kan de koe dan in drijven en dat wil nog wel eens helpen. Mocht dat niet helpen, dan vrees ik het ergste. Als ze te lang ligt dan krijgt ze ook doorligplekken en wordt de bloeddoorstroming minder.”

Desondanks wordt de boer overladen met complimenten. Zo schrijft er iemand: „Jij hebt echt hart voor je dieren!”, en een ander zegt: „Goed werk Martin. Je heb hart voor je dieren. Net als iedere andere boer.”