Loterijwinnaar verdrinkt met winnende lot nog in zijn zak

Dat melden Amerkikaanse media. De 57-jarige Gregory Jarvis was op 13 september in de plaatselijke kroeg de Blue Water Inn in Caseville toen hij de jackpot van 45.000 dollar won na het spelen van een loterrijspel, meldt het lokaal nieuwsstation WJRT.

„Een hele aardige vent, hij was hier elke dag”, vertelt mede-eigenaar Dawn Talaski aan de nieuwszender. Volgens Talaski keerde Jarvis de week na zijn fortuinlijke dag terug naar het café. Hij kocht er drankjes, maar had zijn winnende lot nog niet kunnen verzilveren omdat hij niet over de juiste papieren beschikte. „Hij kon het lot niet verzilveren omdat hij geen socialezekerheidskaart had of omdat de kaart was verlopen. Hij had daarom een nieuwe aangevraagd”, vertelt Talaski aan WJRT.

Ze maakte zich zorgen toen Jarvis niet meer langskwam zoals hij dat normaal wel altijd deed. „Soms is hij in het noorden aan het werk. Maar hij was de hele week nog niet geweest en we begonnen ons zorgen te maken”, vertelt Talaski. De baas van Jarvis kwam volgens haar ook nog poolshoogte nemen in de bar en vertelde dat Jarvis niet op zijn werk was verschenen.

Niet veel later vond een bewoner van het stadje Huron County een lichaam op een privéstrand. Bij de politie werd gemeld dat het lichaam was gevonden in de buurt van een boot, waarvan later werd vastgesteld dat deze van Jarvis was.

„We denken dat hij zijn boot aan het vastbinden was en vervolgens is uitgegleden, waarbij hij op zijn hoofd viel en in het water belandde”, vertelde politiechef Kyle Romzek. De politie meldt dat er geen vermoeden bestaat van een misdrijf. „Een autopsie wees uit dat Jarvis verdronk nadat hij zijn hoofd had bezeerd.”

Ticket naar familie

„Jarvis was van plan om het geld van de loterij te gebruiken om naar zijn zus en zijn vader in North Carolina te gaan”, vertelt Talaski. Het winnende lot dat Jarvis nog in zijn portemonnee bewaarde, is inmiddels overhandigd aan zijn familie.

Loterijwinnaars van prijzen hoger dan 600 dollar moeten, volgens de Michigan Lottery Commission, een identiteitsbewijs met foto kunnen laten zien en hun socialezekerheidskaart om het prijzengeld te kunnen innen.