Citrix-stop duurt nog minstens een week

Vanwege een veiligheidslek in Citrix hebben veel instellingen en (overheids)organisaties de verbinding om veilig op afstand te kunnen werken op de computersystemen van de zaak afgesloten. „Dit is een vervelende situatie, die vraagt om flexibiliteit van medewerkers”, zegt een woordvoerder van BZK.

Ambtenaren, ook zij die gewend zijn thuis te werken, moeten maandag veelal weer naar kantoor komen om te kunnen werken. Ministeries hebben echter minder werkplekken dan ambtenaren. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat hebben drieduizend werkplekken voor zesduizend ambtenaren.

’Managed laptop’ bemachtigen

Volgens BZK hebben medewerkers van de ministeries wel toegang tot hun mail via hun smartphone of tablet. Dat is bij Tweede Kamerleden niet zo. Zij moeten naar hun kantoor in de Tweede Kamer komen om mail te kunnen lezen, Voor het indienen van Kamervragem op afstand mogen zo zo lang hun privé-mail gebruiken, ook al is dat minder veilig.

Sommige ambtenaren hebben een zogeheten ’managed laptop’ gekregen waarop zij vanaf een afstand kunnen werken. Hen wordt gevraagd juist thuis te werken om zo ruimte op kantoor te maken voor de ambtenaren die zo’n speciale laptop niet hebben. Daarnaast worden zoveel mogelijk extra werkplekken gecreëerd op ministeries door extra pc’s neer te zetten.