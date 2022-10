Kiev voelt spanning toenemen na nucleaire dreigementen uit Moskou

Buitenland

Belgische kernreactor plots uitgevallen door storing

Een van de reactoren van de kerncentrale in het Belgische Tihange is onverwachts stilgevallen. Het gaat om Tihange 3, een van de grootste en modernste kernreactoren van België. De oorzaak is nog niet gevonden, maar exploitant Engie Electrabel denkt toch woensdag weer te kunnen opstarten.