Winterstorm VS brengt kind (1) in levensgevaar: zuurstofapparaat valt uit door stroomstoring

Amerika kampt met ongekende vrieskoud. Op sommige plekken is de temperatuur gedaald tot -40 graden. Volgens het Amerikaanse NBC News heeft de kou al aan zeker 23 mensen het leven gekost. De historische winterstorm zorgt voor grote problemen voor automobilisten. Op veel plekken staan hoge sneeuwmuren en is het spekglad. Doorrijden is bijna onmogelijk. Mensen worden geadviseerd absoluut niet de weg op te gaan.

Ook blijft het ijskoude weer het vliegverkeer in delen van de VS ontregelen. En nog zo’n 390.000 huishoudens zaten zaterdagavond volgens NBC News zonder stroom. Vrijdag waren dat er 1,5 miljoen.

In Buffalo, een stad in de staat New York, lag in één van de huizen waar de stroom uitviel een baby aan een apparaat om voldoende zuurstof te krijgen. Maar door de stroomuitval werkte het apparaat vrijdagavond niet meer, net als de verwarming. De moeder besloot de machine handmatig te bedienen, meldt Buffalo News.

Ambulances vast

Tot overmaat van ramp konden de hulpdiensten de 1-jarige benauwde jongen niet bereiken. Alle ambulances zaten vast in de sneeuw. Politiecommissaris Joseph Gramaglia meldt tegenover de lokale zender dat de hulpdiensten alles hebben geprobeerd om het huis te bereiken, maar tevergeefs.

Wanhopig plaatste de moeder berichten op Facebook. Naar eigen zeggen heeft ze de hele nacht haar zoon handmatig zuurstof moeten toedienen. Zaterdag wisten buurtbewoners haar eindelijk te bereiken na het lezen van haar berichten. De uitgeputte moeder werd eindelijk geholpen, net als haar baby. Het kindje verkeert in goede toestand.