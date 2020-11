Softwarebouwer (19) aangehouden met geladen wapen in phishingonderzoek

Beeld ter illustratie. Ⓒ 123RF

Den Haag - Een 19-jarige man uit Oost-Nederland is opgepakt omdat hij het mogelijk maakte dat vele tientallen Nederlanders slachtoffer van phishing konden worden. Bij zijn aanhouding had de man een doorgeladen wapen in zijn bezit. Door zijn werk konden verschillende criminele organisaties voor miljoenen euro’s buitmaken.