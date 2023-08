Gewonde bij schietpartij in Rotterdam-Zuid

ROTTERDAM - Op de Rijtuigweg in de Rotterdamse wijk Feijenoord is donderdagavond rond 22.00 uur een 27-jarige man uit Hoogvliet gewond geraakt bij een schietpartij waarbij tientallen kogels zouden zijn afgevuurd. Hij is in het ziekenhuis aangehouden. Wat precies zijn rol in de schietpartij is, onderzoekt de politie nog.

Ⓒ Media TV