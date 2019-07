Eindhoven houdt zich vooral rustig

EINDHOVEN - Eén hele dag stond Eindhoven in de boeken als heetste stad ooit in Nederland. Woensdag werd een temperatuur van 39,3 graden gemeten in de Brabantse stad, waarmee een nationaal hitterecord werd gebroken. Donderdagmiddag werd de stad echter alweer van de troon gestoten door het Brabantse Gilze-Rijen, waar het maar liefst 41,7 graden is.