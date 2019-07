Zorgen om vermiste Tilburgse (23) in Colombia

Emilie werd voor het laatst gezien in het ziekenhuis van het kleine bergdorp Salento. Daar werd ze behandeld tegen een besmetting die ze opliep door een parasiet. „Ook het hostel waar ze verbleef, laat aan de familie weten dat ze geen informatie over haar hebben”, meldt Omroep Brabant.

Medewerkers van het hostel wilden wel iets kwijt, en lieten weten dat de Tilburgse mogelijk in het gezelschap is van een jongeman. Leon Menelaos werkte volgens zijn collega’s als vrijwilliger in het hostel waar Emilie verblijft.

Volgens de planning zou Emilie verder reizen richting de hoofdstad Bogotá. Maar familie en vrienden hebben nu al ’ongebruikelijk lang’ niets gehoord. Daarom hebben zij een zoekactie op sociale media opgezet. Ook de Colombiaanse politie kijkt uit naar Emilie.

De vermiste Tilburgse is 1.80 meter lang en heeft blauwe ogen. Ze zou tijdens haar reis een blauwe rugzak en zwart jasje bij zich dragen.