Surinaamse kiesraad: dit waren slechte verkiezingen

„Ik heb nooit gevonden dat we mooie en transparante verkiezingen hebben. (...) Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit zijn compleet slechte verkiezingen. Of vreselijk slecht. Noem allerlei superlatieven en zeg ’slecht’ erbij”, zo neemt voorzitter Jennifer van Dijk-Silos geen blad voor de mond in gesprek met de NOS.

Haar Onafhankelijk Kiesbureau is verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. Maar na twee dagen is men nog aan het tellen. Bij de grootste stembureaus zijn mensen van de oppositiepartij bijeengekomen om de stemmen te ’bewaken’, meldden plaatselijke media.

Oppositiepartij VHP stevent af op een overwinning, de NDP van president Bouterse lijkt te verliezen. Maar het tellen van de stemmen duurt maar voort, doordat het ministerie van Binnenlandse Zaken ’zich die uitslag heeft toegeëigend’, aldus Van Dijk-Silos.

Ze wil nu zelf de resultaten openbaren. „Ik heb de uitslag al, omdat op elk stembureau een foto is gemaakt. Het is niet mijn taak om die openbaar te maken, maar doordat dit zo gaat, denk ik dat ik ga publiceren.”

’Voor altijd in archief’

Volgens het ministerie wordt de uitslag niet bewust gefrustreerd. Van Dijk-Silos wil daar ook nog niet aan. „Ik hou het nu op incompetentie. Het prikkelt tot nader onderzoek. Fraude moet je aantonen. Ik heb foto’s van de uitslagen per stembureau. Dat gaat in een archief, waardoor er altijd vergelijkingsmateriaal is.”