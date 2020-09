LIVE | Curaçao voert opnieuw avondklok in

De Curaçaose regering heeft maandag aangekondigd dat vanaf woensdag 16 september een avondklok zal worden ingevoerd tussen 23.00 uur en 05.00 uur. Daarmee wil het eiland verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Op het eiland zijn 102 coronagevallen geregistreerd.

Curaçao kende in maart, april en mei ook al een avondklok. Door de overheid zijn maandag ook andere maatregelen ingevoerd. Zo mogen mensen niet bijeenkomen in groepen van meer dan vier personen en moeten winkels en restaurants om 22.00 uur ’s avonds de deuren sluiten. Op scholen mogen in de klassen vanaf groep 8 niet meer dan 25 leerlingen bij elkaar zitten.

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth heeft maandag tijdens een persconferentie uitgelegd dat er nu maatregelen moeten worden genomen, omdat er de afgelopen weken een stijging van het aantal coronabesmettingen was te zien. „Als we nu niets doen, lopen we het risico dat het aantal besmettingen over enkele weken flink gaat toenemen.”

