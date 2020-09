LIVE | Onderzoekers: tweede besmetting met coronavirus kan binnen jaar

Ⓒ ANP/HH

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus ligt rond de 29 miljoen. De pandemie heeft wereldwijd bijna 930.000 mensen gedood, waarbij de Verenigde Staten met 198.000 doden de meeste slachtoffers hebben geregistreerd. In Nederland stierven ruim 6200 mensen aan het uit China afkomstige virus. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.