Tien tijgers in erbarmelijke omstandigheden gevonden

Zo ver kwam het niet want het transport werd zaterdag staande gehouden bij de Pools-Wit-Russische grens omdat de benodigde medische papieren ontbraken. Sindsdien wachten de tijgers op redding want ze zijn uitgehongerd en uitgedroogd. Ze zitten in een vrachtwagen opgesloten, sommige in kleine houten boxen zonder tralies.

Een tiende dier is inmiddels bezweken aan darmcomplicaties. Uit autopsie is gebleken dat de tijger onderweg alleen kippenvlees te eten heeft gekregen waar het dier niet tegen kan. Deskundigen van een dierentuin in het Poolse Posen proberen de tijgers woensdag nog op weg te krijgen naar hun zoo 500 kilometer verderop om ze daar te verzorgen.