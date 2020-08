Rellen Minneapolis nadat zwarte man zelfmoord pleegde

Een zwarte moordvefrdachte pleegde zelfmoord, en dat was in Minneapolis het sein om aan het plunderen te slaan. Ⓒ Twitter

Minneapolis - De situatie in Amerika is nu zo gespannen dat de publieke zelfmoord van een zwarte man direct weer tot rellen heeft geleid. De plunderende meute in Minneapolis ging er al automatisch vanuit dat de man door politie was doodgeschoten.