Overleden vrouw ambassadeur Libanon redde twee levens

Hedwig Waltmans-Molier (55) overleed aan de gevolgen van de zware explosie in Beiroet op 4 augustus. Zij was werkzaam bij de personeelsafdeling van het ministerie en werkte afwisselend vanuit Den Haag en Beiroet, waar haar man de Nederlandse ambassadeur is.

Het echtpaar keerde vorige week na hun vakantie terug naar hun geliefde Libanon. Terug in Beiroet werd het ambassadeurskoppel thuis getroffen door de vernietigende explosie. „Hedwig stond in hun woonkamer naast Jan en werd door domme pech getroffen door de explosie”, aldus Buitenlandse Zaken.

Zaterdag werd bekend dat zij was overleden. Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag lieten toen weten de familie te hebben gecondoleerd met het zware verlies. „Wij zijn diepbedroefd door het veel te vroege overlijden van onze collega Hedwig Waltmans-Molier bij de zware explosie in Beiroet. Onze gedachten gaan uit naar haar man, hun kinderen en hun familie”, schreven de bewindslieden in een gezamenlijke verklaring.