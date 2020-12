Politie houdt drietal aan voor tien gevallen ’pedojagen’

In veel gevallen was voorafgaand aan het geweld online contact tussen een volwassen man en een iemand die zich als minderjarige voordeed. In de chat werd een afspraak gemaakt en een plek afgesproken waar de ontmoeting zou plaatsvinden. Eenmaal daar troffen de mannen niet de persoon aan met wie ze hadden afgesproken maar een of meerdere mensen die „hele andere bedoelingen hadden”, zoals de politie het noemt. De mannen werden opgewacht, belaagd en mishandeld.