Heldenrol voor 13-jarige Lesly in Colombiaanse jungle: grote zus nam 40 dagen lang leiding op zich

Sofia Petro, dochter van de Colombiaanse president Gustavo Petro, in gesprek met de 13-jarige Lesly in het ziekenhuis van Bogotá. Het meisje lijkt een ware heldenrol te hebben gespeeld. Ⓒ ANP / AFP

Ze hadden zich geen betere grote zus kunnen wensen. Twee dagen na de miraculeuze redding van de vier jonge kinderen die 40 dagen lang op eigen houtje wisten te overleven in de Colombiaanse jungle, wordt steeds meer duidelijk over de omstandigheden waarin het viertal zich staande heeft gehouden. Het lijkt erop dat met name de oudste van het stel, het 13-jarige meisje Lesly Jacobombaire Mucutuy, een ware heldenrol heeft gespeeld.