IND moet 1000 statushouders uit Griekenland toch beoordelen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de IND inmiddels ruim duizend zaken van Griekse statushouders op voorraad heeft. Zij zitten in Nederland in de opvang. Nederland wilde aanvankelijk de aanvraag van deze statushouders, vaak mensen die gevlucht zijn uit Syrië, niet in behandeling nemen en ze terugsturen naar Griekenland.

Maar de Raad van State stelde vorig jaar dat de situatie voor erkende vluchtelingen in Griekenland mensonwaardig kan zijn. De betrokkenen hebben vaak geen werk en geen huis, omdat ze dat zelf moeten zien te regelen binnen een maand nadat ze zijn erkend als vluchteling. Veel statushouders in Griekenland verkeren dan ook in kommervolle omstandigheden, werkloos en dakloos. De hoogste bestuursrechter vindt dat Nederland daar rekening mee moet houden.

Nieuw feitenrapport

De staatssecretaris heeft een nieuw feitenrapport laten opstellen over de omstandigheden in Griekenland. Daaruit komt naar voren dat de situatie voor terugkerende statushouders moeilijk is en ze vaak in de problemen komen. Er zijn in Griekenland wel initiatieven genomen om de situatie te verbeteren, maar het is vooralsnog niet voldoende. Alleen als de betrokkene zelfredzaam is, bijvoorbeeld als die in Griekenland werk heeft of huisvesting, kan Nederland die persoon terugsturen. „Dit zal naar verwachting slechts in een klein aantal zaken het geval zijn”, aldus Van der Burg. Hij wacht overigens nog op nieuwe informatie uit Griekenland over de situatie en mogelijke verbeteringen.