Politie overweegt inzet ME uit Duitsland en België

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in die uitzending dat de ME wordt opgeschaald. Dit omdat de afgelopen dagen is gebleken dat er veel vraag was naar inzet door de ME, terwijl die niet overal tegelijk kon zijn.

Woelders zei dat dinsdag al is opgeschaald, maar tevens verkend wordt of bijstand uit het buitenland mogelijk is. Hij wees erop dat Nederlandse ME-eenheden ook wel eens in het buitenland optreden.