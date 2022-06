Gijs van Dijk eist rectificatie van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

In een aangetekende brief van vijftien kantjes spuit de advocaat van Van Dijk forse kritiek op het onderzoek door het Rotterdamse onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Dat bureau concludeerde vorige week dat het ’in hoofdzaak aannemelijk’ is dat Van Dijk vrouwen ’grensoverschrijdend’ of ’ongewenst’ heeft behandeld. De PvdA heeft te kennen gegeven dat Van Dijk daarom niet meer mag terugkeren in de Tweede Kamerfractie, als er weer een zetel vrij zou komen.

Van Dijk laat nu via zijn advocaat weten dat het onderzoeksrapport ’onzorgvuldig en beneden alle peil’ is. „De conclusies zijn onevenwichtig en volstrekt onevenredig, gelet op de ernst van de oorspronkelijke beschuldigingen die waren geuit”, stelt advocaat Christiaan Alberdingk Thijm. Volgens de raadsman hebben de onderzoekers Van Dijk ’bewust schade toegebracht’. Daarvoor stelt hij het bureau aansprakelijk.

Het PvdA-Kamerlid stapte in februari op nadat er beschuldigingen van ongewenst gedrag tegen hem waren gedaan. Hij zou er onder meer verschillende vriendinnen tegelijkertijd op nahouden. Van Dijk zelf wees erop dat dit zich alleen in zijn privéleven afspeelde en beschuldigde de partij er later van dat hem niet werd verteld waarom hij werd gevraagd op te stappen.

Van Dijk zou zich volgens het onderzoeksbureau niet hebben gehouden aan de interne PvdA-normen uit de gedragscode van de partij. Daarin wordt onder meer gesteld dat ’buitenstaanders meestal geen onderscheid maken tussen gedrag tijdens werktijd en gedrag in privétijd’ en PvdA-politici ook buiten werktijd ’ambassadeur van de partij’ zijn. Dat het volgens Van Dijk alleen maar ging om ’gedrag in de privésfeer’, is volgens het onderzoeksbureau ’niet overtuigend’.

Van Dijk eist nu dat het onderzoeksbureau een rectificatie plaatst waarin staat dat niet objectief kan worden vastgesteld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Ook eist hij een kopie van het eindrapport én wil hij de vergunning van het bureau zien waaruit blijkt dat de Bezemer & Schubad onderzoek mag doen naar personen. Vorige week liet Van Dijk al weten dat hij in beroep gaat tegen de beslissing van de PvdA om hem te berispen.