’100 kilometer? Een klant minder per dag’

Jacco Verwer denkt dat de maatregel tot meer files leidt ’omdat je eerder stilstaat’. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Automobilisten zijn woest over de door het kabinet aangekondigde snelheidsverlaging van 130 naar 100 kilometer per uur overdag. Die verlaging is onderdeel van de nieuwe stikstofplannen. „Ik kan gewoon minder efficiënt werken!”