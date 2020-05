Slang rukt op in onze duinen

Dat zegt directeur Walter Getreuer van de reptielenopvang Serpo in Rijswijk tegen het Leidsch Dagblad.

Afgelopen zaterdag dook een stierslang op bij de rodelbaan in attractiepark Duinrell in Wassenaar. Dat exemplaar is voorlopig nog spoorloos.

Getreuer heeft deze week twee Amerikaanse stierslangen gekregen uit het duin- en natuurgebied Meijendel bij Wassenaar. ,,Ze zijn goed doorvoed en mooi van kleur. Echt topexemplaren.” Hij kreeg ze van drinkwaterbedrijf Dunea.

De Amerikaanse slang, die wel twintig jaar oud kan worden, leeft van (beschermde) zandhagedissen en konijnen. Ze drukken hun prooi dood.

Volgens Getreuer is de Amerikaanse slang niet gevaarlijk voor mensen, maar hoort hij niet thuis in de duinen. ,,Als je er een vindt, maak een foto en waarschuw de dierenambulance zodat hij kan worden gevangen.’’

Onderzoeker Richard Struijk verzamelt alle meldingen van stierslangen. Hij denkt dat er hoogstens tientallen (uitgezette) Amerikaanse slangen in de duinen leven.