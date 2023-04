Van diep glaasje naar ondiep slootje Wandeling valt in het water: beschonken stel tuimelt in sloot, wordt bevrijd door brandweer

Door Onze redactie

Ⓒ District8

Kwintsheul - Een bijzondere melding bij de brandweer afgelopen weekend. In de nacht naar zaterdag wandelde een stelletje over de Bovendijk in het Zuid-Hollandse Kwintsheul. Ze kwamen van een feestje en hadden nogal diep in het glaasje gekeken waardoor de wandeling letterlijk en figuurlijk in het water viel...