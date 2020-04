Wuhan meer dan ’coronastad’: ’Hier eet je beste ontbijt ter wereld’

Gezellig samen op het plein. Een beeld dat de inwoners graag zien terug komen. Ⓒ foto De Telegraaf

Wuhan - De stad gaat de geschiedenis in als de plaats waar Covid-19 voor het eerst is opgedoken. Zonde, vinden de mensen die van de Chinese stad houden. „Je haat Wuhan of je houdt ervan”, aldus David Wilmots (51), die twintig jaar geleden verliefd is geworden op Wuhan.