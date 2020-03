Minister: Nederlanders vragen soms woekerprijzen voor hulpmiddelen

„Ik waardeer het dat heel veel mensen bereid zijn om mee te helpen om de huidige tekorten op te lossen”, zegt de CDA-bewindsman. „Belangrijk bij alle voorraden die ons worden aangeboden, is dat we deze moeten kunnen inspecteren op kwaliteit, en compleetheid, voordat we tot inkoop overgaan.”

Deze beoordeling wordt gedaan door het ministerie van Volksgezondheid en een speciaal opgericht landelijk inkoopteam. Inmiddels zijn via die weg al 200.000 mondkapjes van eigenaar gewisseld.

„Tegelijkertijd zie ik ook dat heel veel aanbiedingen op niets uitlopen of uiteindelijk niet bruikbaar zijn”, zegt De Jonge. Dat komt deels door woekerprijzen. Ook gebeurt het dat bij doorvragen blijkt dat de producten helemaal niet beschikbaar zijn, dat de producten niet de juiste kwalificaties hebben, of dat het op korte termijn niet mogelijk is de betrouwbaarheid van de aanbieder of leverancier na te gaan.

Er is ook een grote operatie gaande om grote voorraden hulpmiddelen uit China te halen. Die taak neemt het kabinet volledig zelf op zich, omdat soms voorfinanciering noodzakelijk is evenals diplomatieke contacten. Ook zijn hiervoor aparte transport- en beveiligingsafspraken nodig, bijvoorbeeld in samenwerking met de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken, en KLM.

De druk op deze aankopen is volgens minister De Jonge hoog en doorgang is vaak tot het laatste moment onzeker, omdat er meerdere kapers op de kust zijn. „Ik werk met man en macht om te zorgen dat deze leveringen beschikbaar komen voor Nederland.”