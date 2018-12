Psychiatrische behandeling voor messensteker The Movies

De officier van justitie eiste twee weken geleden nog een gevangenisstraf van 16 maanden. Het was ongelukkig, oordeelde die zelf, omdat hij uit de rapportage van een psycholoog en psychiater niet duidelijk vastgesteld kreeg of D. in een psychose verkeerde tijdens het afschuwelijke moment.

De rechtbank had die overtuiging wel. De manier waarop D. functioneerde tijdens de steekpartij kwam de rechters, in samenhang met de rapporten, over als zeer bizar gedrag. Er was met D. op geen enkele wijze contact te krijgen. Het leek net alsof hij door de feestgangers heen keek en na de steekpartij likte hij aan het mes. Hij wachtte op een stoepje rustig op de politie en tot de dag van vandaag kan D. zich er niks van herinneren.

De rechter vond behandeling een beter alternatief dan een straf. „Het is van groot belang dat u leert omgaan met uw psychische stoornis en dat de juiste medicatie wordt vastgesteld.”

D. was bij de uitspraak aanwezig.