’Het leek wel een scène uit ’Die Hard’. Echt heel bizar’

Het voorste deel van de metro is bovenop de staart van een walvis beland. De machinist van de verder lege metro bleef ongedeerd bij het bizarre ongeluk. Ⓒ ANP/HH

SPIJKENISSE - Omwonenden van het rangeerspoor bij metrostation De Akkers in Spijkenisse zaten rechtop in hun bed toen maandagnacht een metro in volle vaart door het stootblok klapte en na een lancering bovenop een kunstwerk – de staart van een walvis – belandde.