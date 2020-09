Kroegbaas: ’Misschien gaan klanten thuis verder feesten’

De Utrechtse kroegbaas Jos de Winter heeft het druk met telefonische reserveringen. Zoon Julius staat hem bij. Ⓒ Aldo ALLESSIE

Utrecht - Zondagavond gaan in acht veiligheidsregio's extra coronamaatergelen in, waardoor cafés om 01:00 uur moeten sluiten en er niet meer dan 50 mensen bij elkaar aanwezig mogen zijn. Horecaondernemer Jos de Winter van café Nieuwe Dikke Dries in Utrecht heeft sinds vorige week al te maken met die vroege sluitingstijd, maar blijft positief: „We hebben in plaats van 150 nog maar 45 mensen binnen, maar alle tafeltjes zijn wel bezet. We moeten ons aan de regels houden en dat doen we ook, al wordt het wel steeds lastiger.”