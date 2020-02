Amerikaanse basis Bagdad beschoten met raketten

De ’Groene Zone’ in Baghdad met ook de ambassade van de Verenigde Staten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Marieke van der Velden

BAGDAD - Een Amerikaanse basis in de Groene Zone in Bagdad is zondag beschoten met raketten. Dat melden de Verenigde Staten. Volgens bronnen kwamen de raketten dicht bij de Amerikaanse ambassade neer. Bij de aanval zijn geen mensen gewond geraakt.