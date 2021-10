Anti-coronaprotesten in Rome monden uit in rellen

Er zijn ten minste vier mensen gearresteerd, onder wie voorman Giuliano Castellino van het rechts-extreme Forza Nuova, meldt persbureau ANSA. Een aantal agenten zou gewond zijn geraakt.

Er braken gewelddadige schermutselingen uit en agenten gingen relschoppers te lijf met de wapenstok, pepperspray, traangas en waterkanonnen. Demonstranten probeerden door barricades te breken en gooiden met stoelen en vuurwerk, zo is op beelden te zien. Ook werden politiemensen met flessen en stenen bekogeld.

Aan het begin van de avond werd het hoofdkwartier van de grootste vakbond van het land, CGIL, bestormd. Op amateurbeelden is te zien hoe actievoerders agenten en bewakers aanvielen met stokken en vlaggenmasten en door de deur het gebouw binnendrongen. Uiteindelijk wist de politie ze het pand weer uit te jagen.

Draghi

De Italiaanse premier Mario Draghi veroordeelde het geweld en benadrukte dat vakbonden garant staan voor democratie en arbeidersrechten, en dat elke poging tot intimidatie streng moet worden bestraft. Maurizio Landini, algemeen secretaris van de CGIL, noemde de aanval een „georganiseerde daad van fascistisch geweld, een aanval tegen de democratie en tegen de hele zakenwereld, die we zullen afslaan. Niemand moet denken dat ze ons land terug kunnen duwen naar het fascistische tijdperk.”

Italië voert vanaf 15 oktober de coronapas voor alle werknemers in. Die moeten daarmee kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of recent hersteld van het virus. Italianen kunnen zich als alternatief ook laten testen, maar daar moeten ze wel zelf voor betalen.

De zogeheten groene pas is in Italië nu al een vereiste voor mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs werken of restaurants, musea of sportscholen bezoeken. De pas, oorspronkelijk bedoeld om reizen in de EU te vergemakkelijken, krijgt steeds meer toepassingen, ook in andere landen.