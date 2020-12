Ook oranje reisadvies voor Aruba en Bonaire

Het aangescherpte reisadvies komt niet vanwege de situatie rondom corona op deze eilanden, maar vanwege de „grote problemen” in Nederland, zegt Rutte. Voor alle Nederlandse eilanden in de Cariben geldt nu code oranje. Maandagavond adviseerde de premier tijdens zijn toespraak over de nieuwe coronamaatregelen om tot half maart geen reis naar het buitenland te boeken.

Vorige week ging het reisadvies van Curaçao al naar oranje. Dat kwam wel omdat het aantal besmettingen daar opliep. Begin november zei Rutte dat er een dringend negatief reisadvies geldt voor reizen naar het buitenland, maar dat het Caribische gedeelte van het koninkrijk daarbuiten valt. Vervolgens zagen reisbureaus het aantal boekingen naar Curaçao binnenstromen.

Bij een oranje reisadvies worden alle niet-noodzakelijke reizen afgeraden.