Ex-vriendin: ’Ergün S. was altijd al gevaarlijk’

S. had last van psychoses, vertelt zijn ex-vriendin in het AD. Ze hadden zo’n vijf jaar geleden een relatie en kregen samen een dochtertje.

„Hij is gek, hij is altijd al gevaarlijk geweest. En niet alleen als hij een psychose had.” S. zou de vrouw ook vaak hebben geslagen. Toen het voor de politie duidelijk was dat Ergün S. verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de schoonmakers Gina en Marinus (55 en 56 jaar), werd zijn ex door de politie onmiddellijk naar een geheime plek gebracht.

,,Ik wist niet waarom. Ik dacht wel dat het weer met hem te maken had.” Haar werd op dat moment niet verteld dat haar ex mogelijk achter de bioscoopmoorden zat. „Ik was echt in shock toen ik dat hoorde, wat vreselijk voor die mensen en de nabestaanden.”

De 26-jarige ex-vriendin zegt zich al jaren schuil te houden voor Ergün S. die ze via Facebook leerde kennen. In het begin van hun relatie hebben ze het wel leuk gehad, maar Ergün had vaak last van psychoses, vertelt ze aan het AD. Hij zou zijn medicijnen niet nemen. „Ik ben vaak door hem geslagen. Ik wilde dat hij zich liet behandelen.”

Zes weken na de geboorte van hun dochtertje, verliet ze Ergün. In eerste instantie zag ze nog wel mogelijkheden voor een bezoekregeling. Maar omdat ze toch steeds ruzie met hem kreeg, besloot ze het contact met hem te verbreken. ,,Sindsdien stalkt hij me. Hij is woedend dat ik zijn dochter, zijn eer heb afgenomen.”

De vrouw deed, naar eigen zeggen, meerdere keren aangifte van stalking en bedreiging. „Maar de politie zegt dat ze niet kunnen bewijzen dat hij echt achter me aanzit.”

Ze is verbijsterd over wat er in de bioscoop in Groningen is gebeurd. „Hij kent die mensen in de bioscoop helemaal niet. Het is echt zó vreselijk allemaal.”